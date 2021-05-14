İsrail, Gazze'deki içişleri bakanlığına ait "Ensar" kompleksi binasını vurdu (2)
İsrail savaş uçaklarının Gazze'dekiiçişleri bakanlığına ait "Ensar" kompleksi binasına hava saldırısı Bölgeden duman ve alevlerin yükselmesi GAZZE - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bayramda da sürüyor.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'dekiiçişleri bakanlığına ait "Ensar" kompleksi binasına hava saldırısı
Bölgeden duman ve alevlerin yükselmesi GAZZE - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bayramda da sürüyor. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze'deki içişleri bakanlığına ait "Ensar" kompleksi düzenlenen hava saldırıları sonucu tamamen yıkıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı