İsrail, Gazze'deki "Hükümete ait Ensar kompleksi" binasını vurdu
İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki "Hükümete ait Ensar kompleksi" binasına hava saldırısı Bölgeden duman ve alevlerin yükselmesi GAZZE - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bayramda da sürüyor.
İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki "Hükümete ait Ensar kompleksi" binasına hava saldırısı
Bölgeden duman ve alevlerin yükselmesi GAZZE - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bayramda da sürüyor. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze'deki "Hükümete ait Ensar kompleksi" düzenlenen hava saldırıları sonucu tamamen yıkıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı