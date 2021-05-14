İsrail, Gazze'deki "Hükümete ait Ensar kompleksi" binasını vurdu
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İsrail, Gazze'deki "Hükümete ait Ensar kompleksi" binasını vurdu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki "Hükümete ait Ensar kompleksi" binasına hava saldırısı Bölgeden duman ve alevlerin yükselmesi GAZZE - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bayramda da sürüyor.

İsrail savaş uçaklarının Gazze'deki "Hükümete ait Ensar kompleksi" binasına hava saldırısı

Bölgeden duman ve alevlerin yükselmesi GAZZE - İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları bayramda da sürüyor. Ramazan Bayramı'nın ikinci gününde Gazze'deki "Hükümete ait Ensar kompleksi" düzenlenen hava saldırıları sonucu tamamen yıkıldı.

İsrail, Gazze'deki 'Hükümete ait Ensar kompleksi' binasını vurdu
İsrail, Gazze'deki 'Hükümete ait Ensar kompleksi' binasını vurdu
İsrail, Gazze'deki 'Hükümete ait Ensar kompleksi' binasını vurdu
İsrail, Gazze'deki 'Hükümete ait Ensar kompleksi' binasını vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı

İsrail, Gazze'deki içişleri bakanlığına ait 'Ensar' kompleksi binasını vurdu (2)
İsrail, Gazze'deki içişleri bakanlığına ait "Ensar" kompleksi binasını vurdu (2)
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına ait görüntüleri yayınladı
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik hava saldırılarına ait görüntüleri yayınladı
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