İsrail, Gazze'deki "Filistin Üretim Bank" binasını vurdu (3)
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İsrail, Gazze'deki "Filistin Üretim Bank" binasını vurdu (3)

Anadolu Ajansı / Ali H.m. Jadallah - Haberler | Güncel

Saldırı anına ilişkin uzaktan görüntü Bölgeden duman ve alevlerin yükselmesi GAZZE - İsrail ordusu, Gazze kentindeki "Filistin Üretim Bank" binasına saldırı düzenledi.

Saldırı anına ilişkin uzaktan görüntü

Bölgeden duman ve alevlerin yükselmesi GAZZE - İsrail ordusu, Gazze kentindeki "Filistin Üretim Bank" binasına saldırı düzenledi. Saldırı sonucu banka binası tamamen yıkıldı. Saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.

İsrail, Gazze'deki 'Filistin Üretim Bank' binasını vurdu (3)
İsrail, Gazze'deki 'Filistin Üretim Bank' binasını vurdu (3)
İsrail, Gazze'deki 'Filistin Üretim Bank' binasını vurdu (3)
İsrail, Gazze'deki 'Filistin Üretim Bank' binasını vurdu (3)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali H.m. Jadallah

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