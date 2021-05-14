İsrail, Gazze'deki "Filistin Üretim Bank" binasını vurdu (3)
Saldırı anına ilişkin uzaktan görüntü Bölgeden duman ve alevlerin yükselmesi GAZZE - İsrail ordusu, Gazze kentindeki "Filistin Üretim Bank" binasına saldırı düzenledi.
Saldırı anına ilişkin uzaktan görüntü
Bölgeden duman ve alevlerin yükselmesi GAZZE - İsrail ordusu, Gazze kentindeki "Filistin Üretim Bank" binasına saldırı düzenledi. Saldırı sonucu banka binası tamamen yıkıldı. Saldırı sonrası bölgeden alev ve dumanlar yükseldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali H.m. Jadallah