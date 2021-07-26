İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 6 mile düşürdü
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İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 6 mile düşürdü

İsrail, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 6 mile düşürdü
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İsrail, Gazze'de balıkçıların avlanma menzilini 12 milden 6 mile düşürme kararı aldı.

İsrail, Gazze'de balıkçıların avlanma menzilini 12 milden 6 mile düşürme kararı aldı.

Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından yapılan yazılı açıklamada, mevcut duruma dair yapılan değerlendirmelerin ardından, Gazze'de avlanma menzilinin 12'den 6 mile düşürülmesine karar verildiği belirtildi.

Kararın hemen yürürlüğe gireceği ve bir sonraki emre kadar uygulanacağı aktarıldı.

Açıklamada, kararın, Gazze'den İsrail'e yanan balonlar gönderilmesi nedeniyle alındığı ifade edildi.

İsrail, 12 Temmuz'da, Gazze'deki balıkçıların avlanma mesafesini 9 milden 12 mile çıkartmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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