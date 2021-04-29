İsrail Gazze'deki balıkçıklara getirdiği avlanma yasağını kaldırdı
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İsrail Gazze'deki balıkçıklara getirdiği avlanma yasağını kaldırdı

İsrail Gazze'deki balıkçıklara getirdiği avlanma yasağını kaldırdı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail yönetimi, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için getirdiği yasağı kaldırarak avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkardı.

İsrail yönetimi, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ndeki balıkçılar için getirdiği yasağı kaldırarak avlanma mesafesini yeniden 15 mile çıkardı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazzeli balıkçıkların 15 mile kadar avlanmalarına izin verilmesine ilişkin, "Sınır boyunca muhafaza edilen sakinlik ve istikrar şartına bağlıdır." ifadesine yer verildi.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'nin İsrail tarafına roket atıldığı gerekçesiyle 26 Nisan'da Gazze'deki balıkçılara avlanma yasağı getirmişti.

İsrail, yaklaşık 2,1 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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