İsrail Gazze'deki 468 Hristiyan'ın Kudüs'teki Noel kutlamalarına katılmasına izin verdi - Haberler
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İsrail Gazze'deki 468 Hristiyan'ın Kudüs'teki Noel kutlamalarına katılmasına izin verdi

İsrail Gazze'deki 468 Hristiyan'ın Kudüs'teki Noel kutlamalarına katılmasına izin verdi
AA / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İsrail yönetiminin, abluka altında tutulan Gazze'deki 468 Hristiyan'ın Noel kutlamaları için Kudüs ve Beytullahim'e girişine izin verdiği bildirildi.

İsrail yönetiminin, abluka altında tutulan Gazze'deki 468 Hristiyan'ın Noel kutlamaları için Kudüs ve Beytullahim'e girişine izin verdiği bildirildi.

Gazze'deki Porphyrius Rum Ortodoks Kilisesi Halkla İlişkiler Müdürü Kamil Ayyad, konuya ilişkin AA muhabirine açıklama yaptı.

Gazze'den 468 kişiye Kudüs ve Beytullahim'deki Noel kutlamalarına katılma izni verildiğini aktaran Ayyad, İsrail makamlarının 78 başvuruyu hiçbir sebep göstermeden reddettiğini, 350'sine ise hiç cevap vermediğini kaydetti.

Ayyad, geçen sene yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle Beytullahim'e gidemeyen Gazze'deki Hristiyanların bu yıl kutlamalara katılabileceğini dile getirdi.

Gazze'de sayıları yaklaşık 2 bini bulan Hristiyanların yüzde 70'inin Rum Ortodoks, diğerlerinin ise Latin Katolik Kilisesi'ne mensup olduğu belirtiliyor.

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AA / Gülşen Topçu - Son Dakika Haberleri

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