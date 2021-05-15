İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu
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İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bölge sakinlerinin üzüntü duyması Binanın vurulma anı GAZZE - İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 12 katlı kahire adlı binaya saldırı düzenledi.

Bölge sakinlerinin üzüntü duyması

Binanın vurulma anı

GAZZE - İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 12 katlı kahire adlı binaya saldırı düzenledi. İtfaiye ekipleri, saldırı sonucu çıkan yangına müdahale etti.

İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu
İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu
İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu
İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu

Kaynak: Anadolu Ajansı

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