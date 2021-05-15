İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu

Bölge sakinlerinin üzüntü duyması Binanın vurulma anı GAZZE - İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 12 katlı kahire adlı binaya saldırı düzenledi.

Bölge sakinlerinin üzüntü duyması

Binanın vurulma anı

GAZZE - İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 12 katlı kahire adlı binaya saldırı düzenledi. İtfaiye ekipleri, saldırı sonucu çıkan yangına müdahale etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı