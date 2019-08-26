İsrail, gazze'de şeridi'nde hedefleri vurdu
Filistin'den yayın yapan PNN ve WAFA haber ajansları, İsrail'in savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nde bazı noktaları vurduğunu duyurdu.
Filistin'den yayın yapan PNN ve WAFA haber ajansları, İsrail'in savaş uçakları ile Gazze Şeridi'nde bazı noktaları vurduğunu duyurdu.
Savaş uçaklarının Gazze'nin kuzeyinde Beyt Lahiye bölgesinde hedefleri vurduğu; İsrail'in ise saldırıyı 'roketli saldırılara' karşılık olarak yapıldığını açıkladığı belirtildi. Haberlerde, Gazze Şeridi'nden 3 roket fırlatıldığı; ikisinin etkisiz hale getirildiği ancak üçüncü roketin ise halka açık bir bölgeyle düştüğü belirtildi.
WAFA, Beyt Lahiye'nin kuzeyinde Um Nuseir köyü yakınında bir noktanın F-16 ile vurulduğunu; hedefin tamamen yok edildiğini, çevredeki konutların da zarar gördüğünü duyurdu.