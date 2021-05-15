- İsrail, Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

- İsrail, Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | Güncel

- İsrail, Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'de aralarında ABD merkezli haber ajansı Associated Press ve Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına ait ofislerin de içinde bulunduğu 12 katlı binayı vurdu.

- İsrail, Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu

GAZZE - İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze'de aralarında ABD merkezli haber ajansı Associated Press ve Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına ait ofislerin de içinde bulunduğu 12 katlı binayı vurdu.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze'ye saldırılarını sivil ayrımı yapmaksızın aralıksız bir şekilde sürdürürken, bölgeden gelen haber akışını engellemek için medya kuruluşlarını hedef aldı. İsrail savaş uçaklarının, ABD merkezli haber ajansı Associated Press ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 12 katlı yüksek katlı bir binayı vurduğu bildirildi. Saldırının ardından bina çökerken, o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi. Binanın önceden boşaltıldığı aktarıldı.

- İsrail, Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu
- İsrail, Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu
- İsrail, Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu
- İsrail, Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

Son Dakika | İsrail savaş uçakları Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurarak yerle bir etti.
Son Dakika | İsrail savaş uçakları Gazze'de içinde Associated Press ve Al Jazeera ofislerinin de bulunduğu binayı vurarak yerle bir etti.
İsrail savaş uçakları yoğun şekilde Gazze'nin kuzeyini bombalıyor
İsrail savaş uçakları yoğun şekilde Gazze'nin kuzeyini bombalıyor
İsrail, Gazze'deki içişleri bakanlığına ait 'Ensar' kompleksi binasını vurdu (2)
İsrail, Gazze'deki içişleri bakanlığına ait "Ensar" kompleksi binasını vurdu (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sergey Lavrov Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Tarkan Demet Akalın Caner Cindoruk
Spor Samet Aybaba Burak Yılmaz Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: - İsrail, Gazze'de medya ofislerinin bulunduğu 12 katlı binayı vurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 16:20:49. #1.14#

title