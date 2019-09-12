İsrail Gazze'de Hamas hedeflerini vurdu

12.09.2019 03:54

İsrail uçakları tarafından Gazze'nin kuzeyinde Hamas'a ait askeri yapıların bulunduğu bir komplekste bazı noktalara hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'den İsrail yönüne atılan roketlere karşılık olarak Hamas'a ait hedeflerin vurulduğu belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, ülke vatandaşlarına zarar verme girişimlerine karşı koymaya devam edeceği ifade edildi.

Daha önce Gazze'den atılan roketler nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çalmıştı.

Kaynak: AA