İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu
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İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 10 noktanın vurulduğunu duyurdu.

İsrail, Gazze'de Hamas'a ait noktaları vurdu
16.09.2020 06:33 | Son Güncelleme: 16.09.2020 06:36

İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'a ait 10 noktanın vurulduğunu duyurdu.

Ordunun Twitter hesabından yapılan açıklamada, aralarında patlayıcı ve savaş malzemeleri üretilen bir imalathane ve füze denemelerinin yapıldığı bir karargahın da bulunduğu Hamas'a ait 10 noktanın savaş uçaklarıyla vurulduğu belirtildi.

Saldırının, dün Gazze'den İsrail'e atılan roket nedeniyle gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail ordusu, sabaha karşı Hamas'a ait noktaların vurulduğu sırada Gazze'den İsrail'e 13 roket atıldığını, bunlardan 8'inin etkisiz hale getirildiğini aktardı.

Görgü tanıkları ise İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin kuzey ve güneyinde Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait noktaları vurduğunu ifade etti.

Saldırılarda can kaybı yaşanmadı.

Öte yandan, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'e atılan roketlerin sorumluluğunu üstlendi.

İsrail ordusundan dün yapılan yazılı açıklamada, Beyaz Saray'da İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında ilişkileri normalleştirme anlaşmalarının imzalandığı dakikalarda abluka altındaki Gazze Şeridi'den İsrail tarafına roket atılması sonucu 2 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik söz konusu anlaşmalar dün Beyaz Saray'da imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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