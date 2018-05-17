İsrail, Gazze'de Hamas'a Ait İki Askeri Noktayı Vurdu
İsrail savaş uçakları, Hamas'ta iki askeri alanı 4 roketle vurdu. Filistin'den yapılan açıklamaya göre, ilk saldırı sırasında bir kişi ayağından yaralandı.
İsrail savaş uçaklarının, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait Gazze'nin kuzey ve batısındaki iki askeri alanı hedef aldı.
İSRAİL SAVAŞ UÇAKLARI, ASKERİ ALANI ROKETLE VURDU
İsrail savaş uçakları, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya beldesinin batısında yer alan Kassam Tugaylarına ait bir askeri alanı 4 roketle vurdu.
SALDIRIDA BİR FİLİSTİNLİ AYAĞINDAN YARALANDI
İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin batısında Hamas'a ait benzer bir alanı hedef aldığını aktardı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, ilk saldırı sırasında bir Filistinlinin ayağından yaralandığını belirtti.
DÜN HAMAS'TA BAZI NOKTALARI VURULMUŞTU
İsrail ordusu dün Gazze'nin doğu sınırında Hamas'a ait bazı noktaları bombalamıştı.