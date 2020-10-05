İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu
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İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu

05.10.2020 23:23 | Son Güncelleme: 05.10.2020 23:26
İsrail, Gazze'de Hamas'a ait bir noktayı vurdu

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a ait bir noktayı bombaladı.

İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde Hamas'a ait bir noktayı bombaladı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, Gazze'nin güneyindeki Refah kentinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bir nokta, İsrail savaş uçakları tarafından hedef alındı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından saldırıda ölü ya da yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu Twitter hesabından yaptığı yazılı açıklamada ise savaş uçaklarının Gazze'nin güneyinde Hamas'a ait bir noktanın vurulduğunu duyurdu.

Açıklamada, söz konusu saldırının, "gün içerisinde Gazze'den İsrail topraklarına atılan füzeye yanıt olarak gerçekleştirildiği" belirtildi.

İsrail ordu sözcüsü Avichay Adraee daha önce Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'den İsrail'e bir füze atıldığını kaydetti.

İsrail'in Yediot Aharonot gazetesinde yer alan haberde ise Eşkol Bölge Konseyi'ndeki (Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim birimi) yerel yetkililerin füzenin açık bir alana düştüğünü teyit ettiği aktarıldı.

Gazzeli yetkililerden konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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