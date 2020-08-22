İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu
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İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bazı noktaları bombaladı.

İsrail Gazze'de Hamas'a ait bazı noktaları vurdu
22.08.2020 06:41 | Son Güncelleme: 22.08.2020 06:44

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait bazı noktaları bombaladı.

Filistin kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri topçu ateşiyle Han Yunus ve Refah kentlerinde Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı gözlem noktalarını vurdu.

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmadığı belirtildi.

İsrail ordusu olaya ilişkin henüz açıklama yapmadı.

İsrail ordusu dün akşam Gazze'den, Sderot kentine atılan bir füzenin imha edildiğini açıklamıştı.

Tel Aviv yönetimi, Filistinli aktivistlerin Gazze Şeridi çevresindeki Yahudi yerleşim yerlerine yanan uçurtma ve helyum gazıyla şişirilmiş balonlar göndermesi nedeniyle bölgede yangın çıktığını iddia ediyor.

Gazze'den geldiği belirtilen yanan uçurtma ve balonlara çözüm bulamayan İsrail ordusu, bunların hazırlandığını iddia ettiği sınır bölgelerine sık sık hava saldırıları düzenliyor.

Kaynak: AA

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