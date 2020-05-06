- İsrail, Gazze'de Hamas'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı

- İsrail, Gazze'de Hamas'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bulunan Hamas'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı.

- İsrail, Gazze'de Hamas'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı

GAZZE - İsrail, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde bulunan Hamas'a ait 3 askeri noktayı hedef aldı.

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, Gazze'den İsrail'e roket atıldığı gerekçesiyle orduya ait topçu birliklerinin Hamas'a ait 3 askeri noktanın hedef aldığı duyuruldu. Gazze'deki yerel kaynaklar ise saldırıda yaralı veya can kaybı yaşanmadığını aktardı. İsrail ordusu daha önce Gazze'den İsrail'in güneyine bir roket atıldığını duyurmuştu.

Kaynak: İHA