- İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha hedef aldı

- İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha hedef aldı İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze Şeridi'nde yer alan çok katlı Mushtaha Kulesi'ni vurdu.

- İsrail, Gazze'de çok katlı bir binayı daha hedef aldı

GAZZE - İsrail düzenlediği hava saldırısı ile Gazze Şeridi'nde yer alan çok katlı Mushtaha Kulesi'ni vurdu.

İsrail abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yer alan çok katlı binaları hedef almaya devam ediyor. İsrail tarafından düzenlenen hava saldırısı ile Gazze'de bulunan Mushtaha Kulesi vuruldu. Saldırıda binada yer alan iki apartman dairesinin hedef alındığı görüldü. İsrail ordusunun, saldırı öncesi binada ve çevresinde yaşayanlara uyarı mesajı gönderdiği aktarıldı. Mushtaha Kulesi, İsrail'in Gazze'de hava saldırıları ile hedef aldığı 5'inci çok katlı bina oldu.

"Dünya Gazze'de olup bitenler hakkında daha az şey bilecek"

İsrail saatler önce ise, ABD merkezli haber ajansı Associated Press ile Katar merkezli Al-Jazeera televizyon kanalının ofislerinin olduğu 12 katlı bir binayı vurmuş, saldırının ardından bina yıkılmıştı.

AP Başkanı Gary Pruitt saldırı sonrası yaptığı açıklamada, "İsrail ordusunun Gazze'deki AP ofisini ve diğer haber kuruluşlarının bulunduğu binayı hedef alması karşısında şoke olduk ve dehşet içindeyiz. Büromuzun yerini uzun zamandır biliyorlardı ve gazetecilerin orada olduğunu biliyorlardı" demişti.

Pruitt ayrıca, "Bugün olanlardan dolayı dünya Gazze'de olup bitenler hakkında daha az şey bilecek" ifadelerini kullanmıştı.

ABD'den de yıkılan medya binası ile ilgili açıklama gelmişti

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise, "Gazetecilerin ve bağımsız medyanın emniyet ve güvenliğinin sağlanmasının en büyük sorumluluk olduğunu İsraillilere doğrudan ilettik" demişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı