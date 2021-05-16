İsrail Gazze'de bir sağlık merkezini vurdu

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir sağlık merkezini 2 füzeyle vurduğu, binada büyük hasar oluştuğu bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde bir sağlık merkezini 2 füzeyle vurduğu, binada büyük hasar oluştuğu bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in sağlık kurumlarını kasıtlı şekilde hedef alması kınandı.

İsrail'in son olarak Derc Şehitleri Sağlık Merkezi'ni 2 füzeyle vurduğu ve binada büyük hasar oluştuğu aktarılan açıklamada, kurumun hizmet veremez hale geldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası topluma acilen konuya müdahale etmesi ve sağlık kurumları ile personelinin korunması çağrısında bulunulurken, İsrail'in Filistin halkına, sivil kurumlara ve sağlık merkezlerine yönelik söz konusu saldırıları nedeniyle yargılanması talep edildi.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana hava ve karadan vurmaya devam ettiği Gazze Şeridi'nde tablo giderek ağırlaşıyor. İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 52'si çocuk, 31'i kadın olmak üzere 181 kişi hayatını kaybetti, 1225 kişi yaralandı, onlarca bina ise tamamen yıkıldı veya kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı