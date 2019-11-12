İsrail Gazze'de bir motosikleti hedef aldı: 2 ölü
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İsrail Gazze'de bir motosikleti hedef aldı: 2 ölü

İsrail uçaklarının Gazze Şeridi'nde bir motosikleti hedef alan hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.

12.11.2019 12:36 | Son Güncelleme: 12.11.2019 12:41
İsrail Gazze'de bir motosikleti hedef aldı: 2 ölü

uçaklarının Şeridi'nde bir motosikleti hedef alan hava saldırısında 2 Filistinli hayatını kaybetti.


İsrail uçakları Gazze Şeridi'nin kuzeyinde seyir halindeki bir motosikleti hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Bilal Al-Khalidi (25) ve İbrahim Al-Dabous'un (23) hayatını kaybettiği belirtildi.


İsrail, gece saatlerinde Gazze'nin doğusundaki Shujaiya Mahallesi'nde bir evi bombaladı. Saldırıda İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin Askeri Meclis üyesi Komutan Baha Ebu'l-Ata ve eşi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Filistinli gruplar, İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıya karşılık İsrail'in farklı bölgelerine en az 50 füze fırlattı. - GAZZE

Kaynak: İHA
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