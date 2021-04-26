İsrail, Gazze'de avlanma menzilini 9 mile düşürdü?

İsrail makamları, Gazzeli balıkçıların Akdeniz'de avlanma menzillerini 15 milden 9 mile düşürülmesi kararı aldı.

İsrail makamları, Gazzeli balıkçıların Akdeniz'de avlanma menzillerini 15 milden 9 mile düşürülmesi kararı aldı.

AA muhabirine konuşan Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş, söz konusu kararın pazartesiden itibaren yürürlüğe gireceğini söyledi.

Ayyaş, avlanma menzilinin 15 milden 9 mile düşürülme kararının Gazze'de balıkçılar için büyük bir ekonomik zarara neden olduğunu belirterek, alınan kararı kınadı.

Cuma gününden bu yana İsrail ile Gazze arasındaki sınır bölgelerinde gerginlik yaşanıyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden fırlatılan roketlerin düşürüldüğüne ilişkin birkaç kez açıklama yapmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız