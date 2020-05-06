İsrail, Gazze'de 3 noktayı topçu ateşiyle vurdu

İsrail, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 3 noktayı topçu ateşiyle vurdu.

İsrail, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait 3 noktayı topçu ateşiyle vurdu.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'da 2 ve orta kesimlerde yer alan Cuhr ed-Dik köyünde de 1 gözlem noktasını vurdu. Filistin Sağlık Bakanlığından, saldırıda can kaybı yaşandığına dair bilgi paylaşılmadı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, saldırının, Gazze'den atılan rokete karşılık olarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail, sık sık roket atıldığı iddiasıyla Gazze'de Hamas'a ait noktaları vuruyor.

Kaynak: AA