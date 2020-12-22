İsrail gazetesi: Süveyş Kanalı'nı geçen İsrail denizaltısı, İran'a gözdağı veriyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrail gazetesi: Süveyş Kanalı'nı geçen İsrail denizaltısı, İran'a gözdağı veriyor

22.12.2020 14:41 | Son Güncelleme: 22.12.2020 14:51
İsrail gazetesi: Süveyş Kanalı'nı geçen İsrail denizaltısı, İran'a gözdağı veriyor

İsrail'e ait bir denizaltının Süveyş Kanalı'nı geçerek Basra Körfezi'ne doğru hareket ettiği belirtilirken, olayın "İran'a gözdağı vermeyi amaçladığı" kaydedildi.

İsrail'e ait bir denizaltının Süveyş Kanalı'nı geçerek Basra Körfezi'ne doğru hareket ettiği belirtilirken, olayın "İran'a gözdağı vermeyi amaçladığı" kaydedildi.

Times of Israel gazetesinin haberlerinde, "Basra Körfezi'ne giden denizaltı, Süveyş Kanalı'nı deniz seviyesinin üzerinde geçti." ifadelerine yer verildi.

Haberde, İsrail'e ait denizaltının Süveyş Kanalı'ndan Mısır'ın onayı ve bilgisi dahilinde geçtiğine işaret edildi.

Süveyş Kanalı'nı geçen İsrail denizaltısının "İran'a gözdağı verdiği" vurgulanan haberde, olayın İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'ye yönelik suikastin ardından İran tarafından yapılan açıklamalara cevap niteliğinde olduğunu ifade edildi.

Haberde, İsrail ordusunun konuya ilişkin açıklama yapmayı reddettiği duyurulurken, ABD donanmasından USS Georgia adlı nükleer kapasiteli güdümlü füze denizaltısı ve iki güdümlü füze kruvazörün Hürmüz Boğazı'na girdiği kaydedildi.

ABD donanmasından yapılan açıklamada ise Suudi Arabistan Hava ve Deniz Kuvvetleriyle Basra Körfezinde tatbikat düzenlediği bilgisine yer verildi.

İran nükleer programının kilit isimlerinden Muhsin Fahrizade, 27 Kasım'da Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde aracına düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmişti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Fahrizade'nin öldürülmesinin İsrail'in tuzağı olduğunu ve suikasta yanıtın uygun bir zamanda verileceğini söylemişti.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi ise "İran ve onun radikal eksendeki ortakları, İsrail'e karşı herhangi bir eylemde bulunurlarsa bunun bedelinin çok ağır olacağını görürler." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çağrı Koşak

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Mustafa Şentop Fahrettin Altun Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Fatma Girik İrem Derici Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Can Bartu Umut Bulut Fatih Terim Malcolm Thomas Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Adana Alman İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail gazetesi: Süveyş Kanalı'nı geçen İsrail denizaltısı, İran'a gözdağı veriyor | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 15:19:49. #1.14#
title