İsrail gazetesi: Suudi Arabistan'daki 2021 Dakar Rallisi'ne 9 İsrailli katıldı
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İsrail gazetesi: Suudi Arabistan'daki 2021 Dakar Rallisi'ne 9 İsrailli katıldı

17.01.2021 17:43 | Son Güncelleme: 17.01.2021 17:46
İsrail gazetesi: Suudi Arabistan'daki 2021 Dakar Rallisi'ne 9 İsrailli katıldı

Suudi Arabistan'ın 3-15 Ocak'ta ev sahipliği yaptığı 2021 Dakar Rallisi'ne 9 İsraillinin katıldığı belirtildi.

Suudi Arabistan'ın 3-15 Ocak'ta ev sahipliği yaptığı 2021 Dakar Rallisi'ne 9 İsraillinin katıldığı belirtildi.

The Times of Israel gazetesinin haberinde, "İsraillilerin Suudi Arabistan'a girişlerinin yasak olmasına rağmen İsrailli pilotlar, 2021 Dakar Rallisi'ne katıldı." ifadesi kullanıldı.

Habere göre, İsrailli yarış pilotları Danny Pearl ve Charly Gotlib Belçika'yı temsilen; Aviv Kadshai, Izhar Armony ve Maoz Vilder, ABD bayrağı taşıyan CRV ekibinde; 2 İsrailli pilot da soy ve genetik test hizmeti veren MyHeritage şirketinin ekibinde yarıştı.

Ralli pilotları, parkurlarda İsrailli olduklarını belli eden herhangi bir sembol ya da işaret taşımadı.

MyHeritage şirketinin ekibine, Hayfa Üniversitesi Ezri Körfez Araştırmaları Enstitüsünden araştırmacı Nitrit Ofir de eşlik etti.

Ofir, sosyal medyadaki Facebook hesabında, İsrailli pilotlar ve Suudi Arabistanlı pilot Salih es-Seyf ile çekildiği fotoğrafları paylaştı.

Haberde, rallide yer aldığı belirtilen 9. İsrailliyle ilgili bilgi verilmedi.

İsrail'in Calcalist gazetesi de konuyla ilgili haberinde Dakar Rallisi'ne ABD'yi temsilen katılan 58 yaşındaki İsrailli pilot Aviv Kadshai'nin, "Son dakikaya kadar katılıp katılmayacağımızdan emin değildik." sözlerini paylaştı.

Suudi Arabistan'a gittiklerini ancak ülkeye giriş vizesini Cidde Havalimanı'nda aldıklarını aktaran Kadshai, Suudi Arabistan Spor Bakanı Abdulaziz bin Turki el-Faysal ile görüştüklerini, daha sonra organizasyonu düzenleyen kişiler üzerinden kendilerine araçlara herhangi bir bayrak konulmaması ve İsrail'den söz edilmemesi konusunda net bir mesaj verildiğini aktardı.

Suudi Arabistanlı yetkililerden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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