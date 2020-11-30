İsrail gazetesi: Netanyahu Mısır'ı ziyaret edecek

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi ziyaret kapsamında Mısır'a giderek Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşeceği bildirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun resmi ziyaret kapsamında Mısır'a giderek Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşeceği bildirildi.

İsrail'in Maari gazetesinde yer alan haberde, Netanyahu'nun Mısır ziyaretinin "gelecek haftalarda" gerçekleşmesinin beklendiği belirtildi.

Ziyarette Netanyahu'nun, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile görüşeceği ve iki ülke arasındaki ekonomik projelerle, ikili ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı ifade edildi.

İsrail ve Mısır makamları habere ilişkin açıklama yapmadı.

Mısır ile İsrail, 1979'da barış anlaşması imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci