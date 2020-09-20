İsrail gazetesi: İsrailli ve Sudanlı yetkililer Abu Dabi'de ilişkilerin normalleştirilmesini...
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İsrail gazetesi: İsrailli ve Sudanlı yetkililer Abu Dabi'de ilişkilerin normalleştirilmesini...

İsrailli ve Sudanlı yetkililerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir araya geleceği belirtildi.

İsrail gazetesi: İsrailli ve Sudanlı yetkililer Abu Dabi'de ilişkilerin normalleştirilmesini...
20.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 20.09.2020 20:01

İsrailli ve Sudanlı yetkililerin, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi konusunu görüşmek üzere bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) bir araya geleceği belirtildi.

İsrail'in "Walla News" gazetesinde yer alan haberde, İsrailli ve Sudanlı yetkililerin bir araya geleceği Abu Dabi'deki görüşmeye ABD'li ve BAE'li yetkililerin de katılacağı kaydedildi.

Sudanlı yetkililerin İsrail ile ilişkileri normalleştirme karşılığında "Sudan ekonomisine 2 milyar dolar hibe yapılması ve 1,2 milyar dolarlık petrol ile buğday yardımında bulunulması" gibi bazı talepleri olduğu ifade edildi.

Ekonomik yardımların yanı sıra Hartum yönetiminin ABD'den Sudan'ı "teröre destek veren ülkeler" listesinden çıkarmasını istendiği ileri sürüldü.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, ülkesinin diplomatik ilişkilere sahip olmadığı İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu ile şubatta Uganda'da bir araya gelmişti.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mustafa Deveci
Mustafa Deveci
AA Editörü
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