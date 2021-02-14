İsrail gazetesi, Gazze'deki termik santrallere doğal gaz sevk edilmesi için anlaşmaya varıldığını duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsrail gazetesi, Gazze'deki termik santrallere doğal gaz sevk edilmesi için anlaşmaya varıldığını duyurdu

14.02.2021 18:35 | Son Güncelleme: 14.02.2021 18:38
İsrail gazetesi, Gazze'deki termik santrallere doğal gaz sevk edilmesi için anlaşmaya varıldığını duyurdu

İsrail'den abluka altındaki Gazze Şeridi'nde termik santrale doğal gaz aktarılması için Katar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşma imzaladığı bildirildi.

İsrail'den abluka altındaki Gazze Şeridi'nde termik santrale doğal gaz aktarılması için Katar, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşma imzaladığı bildirildi.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yer alan haberde, Gazze Şeridi'ndeki elektrik ihtiyacını azaltmayı amaçlayan anlaşmaya uzun yıllardır devam eden görüşmelerin ardından varıldığı belirtildi.

İki kısımdan oluşan anlaşma kapsamında İsrailli enerji şirketi Delek'in Filistin yönetimine doğal gaz ihraç edeceği, İsrail'den Gazze'ye gazın ulaştırılması için ise bir boru hattı inşa edileceği ifade edildi.

Boru hattının finansmanının Katar ve AB tarafından karşılanacağı dile getirildi.

İsrail'in 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde sadece bir termik santral bulunuyor.

Ablukanın yanı sıra Hamas ile İsrail arasında yaşanan gerilimler nedeniyle Tel Aviv yönetimi, zaman zaman Gazze'ye yakıt girişini askıya alıyor. Bu yüzden 2,1 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde günlük ortalama 12 saat elektrik kesintisi yaşanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahir Ünal Ömer Çelik Fahrettin Koca Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özge Özder Burcu Biricik Emina Jahovic Mustafa Sandal
Spor Ali Koç Ozan Tufan Cüneyt Çakır Hikmet Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar Pkk Şehit Terör
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail gazetesi, Gazze'deki termik santrallere doğal gaz sevk edilmesi için anlaşmaya varıldığını duyurdu - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.2.2021 18:46:54. #1.16#
title