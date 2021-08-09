İsrail gazetesi: CIA Başkanı, İran'ı konuşmak için İsrail'e gelecek
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İsrail gazetesi: CIA Başkanı, İran'ı konuşmak için İsrail'e gelecek

İsrail gazetesi: CIA Başkanı, İran'ı konuşmak için İsrail'e gelecek
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un İran konusunu görüşmek üzere yarın İsrail'e geleceği bildirildi.

ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'un İran konusunu görüşmek üzere yarın İsrail'e geleceği bildirildi.

İsrail'in "Walla News" gazetesinde yer alan haberde, Burns'un ziyareti kapsamında Başbakan Naftali Bennett ve Dış İstihbarat Servisi Mossad'ın Başkanı David Barnea ile bir araya gelmesinin beklendiği belirtildi.

Burns'un yapacağı görüşmelerde, İran'ın nükleer faaliyetleri ve Tahran yönetiminin bölgedeki faaliyetlerinin ele alınacağı ifade edildi.

CIA Direktörünün bu ziyaretinin, İsrailli bir şirkete ait gemiyi hedef alan 29 Temmuz'daki saldırının ardından Tel Aviv ile Tahran arasında gerilimin arttığı bir döneme denk geldiğine dikkati çekildi.

Burns'un Ramallah'ta da Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşmesinin beklendiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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