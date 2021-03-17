İsrail gazetesi: Abu Dabi yönetimi Netanyahu'ya seçimden önce BAE ziyareti için kapıları kapattı

İsrail gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 23 Mart'taki seçimlerden önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmeyi planladığı ancak Abu Dabi yönetiminin bunu reddettiğini yazdı.

İsrail gazetesi, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun 23 Mart'taki seçimlerden önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni (BAE) ziyaret etmeyi planladığı ancak Abu Dabi yönetiminin bunu reddettiğini yazdı.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, Başbakan Netanyahu geçen hafta son dakika iptal ettiği BAE ziyaretini 18 Mart Perşembe günü yapmak istedi. Haberde, Netanyahu'nun ziyaret için girişimlerde bulunsa da Abu Dabi yönetiminin bunu geri çevirdiği belirtildi.

BAE'li Bakan ziyaretin reddini doğruladı

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Twitter hesabından Jerusalem Post'un haberini teyit eden bir mesaj paylaştı.

Gargaş'ın mesajında "BAE, şimdi veya hiçbir zaman İsrail'deki hiçbir seçim kampanyasının parçası olmayacak." ifadesi dikkati çekti.

Öte yandan İsrail'de bir radyoya konuşan Netanyahu, BAE'ye ziyaret planladığı yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Seçimden önce Abu Dabi'ye gitmiyorum. Bu bir uydurma. Bunu kimin yaydığını bilmiyorum." dedi.

İsrail'de halk, 23 Mart'ta erken seçim için 2 yıl içinde 4. kez sandık başına gidecek.

Netanyahu'nun 11 Mart'ta BAE'ye yapmayı planladığı günübirlik ziyaret, Ürdün'ün hava sahasını kullanmasına izin vermemesi nedeniyle son anda iptal olmuştu.

Amman yönetimi, Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ın 10 Mart'ta işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yapacağı ziyaretin İsrail güvenlik makamlarıyla yaşanan anlaşmazlık üzerine iptal edilmesi nedeniyle Netanyahu'nun uçağına hava sahasını kullanma izni vermemişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci