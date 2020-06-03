İsrail gazetesi: ABD, Batı Şeria'daki bölgelerin 1 Temmuz'da ilhakına karşı
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İsrail gazetesi: ABD, Batı Şeria'daki bölgelerin 1 Temmuz'da ilhakına karşı

Times of Israel gazetesi, ABD yönetiminin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri 1 Temmuz'da "ilhak" etme planına karşı olduğunu yazdı.

İsrail gazetesi: ABD, Batı Şeria'daki bölgelerin 1 Temmuz'da ilhakına karşı
03.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 03.06.2020 14:25

Times of Israel gazetesi, ABD yönetiminin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri 1 Temmuz'da "ilhak" etme planına karşı olduğunu yazdı.

Gazetenin haberinde, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'ni 1 Temmuz'da "ilhak" etmesi halinde Washington yönetiminin büyük ihtimalle bu kararı desteklemeyeceği belirtildi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyonun Batı Şeria'da "İsrail'e ilhak edilecek" bölgelerin haritalandırmasını tamamlamadığı, sürecin haftalar hatta aylarca sürebileceği ifade edildi.

Haberde, ABD yönetiminin "ilhaka" destek vermek için haritalandırma sürecinin tamamlanmasını ön koşul olarak dile getirdiği ifade edildi.

Binyamin Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakanı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin ilhakını kabine veya meclisin onayına sunabilecek.

İsrail basını, ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner'in önceki gün İsrail Başbakanı Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde ilhak planını ağırdan almasını istediğini yazmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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