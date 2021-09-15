İsrail, firar ettikten sonra yakalanan Filistinli tutukluların, gözaltındaki kardeşlerini serbest bıraktı

İsrail makamlarının, Gilboa Hapishanesi'nden firarlarının ardından yakalanan Filistinli tutukluların, gözaltındaki iki kardeşi ile sorgulama sırasında kolu kırılan bir yakınını serbest bıraktığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyeti'nin açıklamasına göre, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Salim Mahkemesi, firari Filistinlilerden Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda'nın kardeşi Reddad ve Muhammed el-Arıda'nın kardeşi Basim'i serbest bıraktı.

Yakalanan tutukluların yakını olduğu öğrenilen ve serbest bırakılan Nidal el-Arıda'nın ise sorgulama sırasında kolunun kırıldığı kaydedildi.

Firar eden 6 tutukludan 4'ü yakalandı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyindeki yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak firar etmişti.

Hapisten kaçan Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zubeydi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri ve Eyhem Fuad Mahmud Abdullah el-Arıda yakalanmıştı.

Hapisten firar eden diğer iki Filistinli tutuklu Eyhem Fuad Kemamci ve Yakub Nufeyat ise henüz bulunamadı.

Filistin kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 365'i "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 500 Filistinli bulunuyor.