- İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı- İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı
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- İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı- İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı

- İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladıBATI ŞERİA - İsrail güçleri, Filistinlilere ait 4 evi yıktı.

19.11.2019 18:05 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:08
- İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı- İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı

- , Filistinlilere ait 4 evi yıktı

İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı

BATI ŞERİA - İsrail güçleri, Filistinlilere ait 4 evi yıktı. Yıkıma Filistinlilerin karşı çıkması sonucu en az 25 Filistinli İsrail güçlerince tutuklandı.

İsrail güçleri, ve El Halil'de Filistinlilere ait evleri yasa dışı olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor. 2'si Kudüs'te olmak üzere Filistinlilere ait 4 evi yıkan İsrail güçlerine Filistinliler engel olmaya çalıştı. İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: - İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı- İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı
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