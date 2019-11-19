İsrail, Filistinlilere ait 4 evi yıktı

19.11.2019 18:15 | Son Güncelleme: 19.11.2019 18:15

İsrail güçleri, Filistinlilere ait 4 evi yıktı. Yıkıma Filistinlilerin karşı çıkması sonucu en az 25 Filistinli İsrail güçlerince tutuklandı.

İsrail güçleri, Kudüs ve El Halil'de Filistinlilere ait evleri yasa dışı olduğu gerekçesiyle yıkmaya devam ediyor. 2'si Kudüs'te olmak üzere Filistinlilere ait 4 evi yıkan İsrail güçlerine Filistinliler engel olmaya çalıştı. İsrail güçleri, 25 Filistinliyi tutukladı.

(İHA)

Kaynak: İHA