İsrail Filistinli üniversite öğrencilerini gözaltına aldı
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İsrail Filistinli üniversite öğrencilerini gözaltına aldı

İsrail güçleri, Ramallah'taki Birzeit Üniversitesinde okuyan onlarca üniversite öğrencisini gözaltına aldı.

08.12.2019 12:05 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:05
İsrail Filistinli üniversite öğrencilerini gözaltına aldı

güçleri, 'taki Birzeit Üniversitesinde okuyan onlarca üniversite öğrencisini gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki 'nın Ramallah kentindeki Birzeit Üniversitesi'ne baskın düzenleyerek onlarca öğrenciyi gözaltına aldı. İsrail güçlerinin saldırı suçlamasıyla alıkoyduğu Filistinli üniversite öğrenciler, sorgulamaya alındı.

Filistin'in en eski üniversitelerinden Birzeit Üniversitesi'nde yaklaşık 15 bin öğrenci eğitim görüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA
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