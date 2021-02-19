İsrail, Filistinli tutuklunun naaşını vefatından aylar sonra teslim etti

İsrail, Ramallah yakınlarındaki Ofer Hapishanesi'nde geçen yıl geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Filistinli tutuklu Davud Talad el-Hatib'in (45) cenazesini aylar sonra teslim etti.

Beytullahim'deki Filistin Esir İşleri Heyeti Başkanı Munkiz Ebu Atvan AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hatib'in naaşını, Beyt Sahur beldesi yakınlarındaki İsrail kontrol noktasında teslim aldıklarını söyledi.

Ebu Atvan, Hatib'in cenazesinin Beyt Cala Hastanesi'ne nakledildiğini ve defin işlemlerinin yarın yapılacağını ifade etti.

Hatib'in vefatından İsrail'in sorumlu olduğunu kaydeden Ebu Atvan, "İsrail Cezaevleri İdaresinin Filistinli tutuklulara uyguladığı tıbbi ihmal politikası sonucu Hatib şehit oldu." dedi.

Ebu Atvan ayrıca, İsrail'in bazı Filistinli tutukluların naaşlarını 40 yılı aşkın süredir teslim etmediğini hatırlattı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan açıklamada da Hatib'in Nisan 2002'de tutuklandığı, 18 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldığı ve 4 Aralık 2020'de cezası sona ermesine rağmen naaşının bugün teslim edildiği kaydedildi.

Hatib'in 2017'de de kalp krizi geçirdiği ve tedavisinin ardından yeniden hapse gönderildiği belirtilen açıklamada, cezasının sona ermesine yaklaşık 4 ay kala 2 Eylül 2020'de geçirdiği ikinci kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği bilgisi paylaşıldı.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre, 1967'den bu yana İsrail hapishanelerinde 226 Filistinli tutuklu yaşamını yitirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Semiz