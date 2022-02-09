İsrail, Filistinli tutukluların firar girişimini engellediğini duyurdu

İsrail Kamu Güvenlik Bakanlığı, Filistinli bazı tutukluların işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan bir cezaevinden kaçma girişiminin engellendiğini açıkladı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın Kamu Güvenlik Bakanı Omer Bar-Lev'den aktardığı habere göre, Filistinli bazı tutuklular, Ramallah yakınlarındaki yüksek güvenlikli Ofer Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmaya çalıştı.

Bar-Lev, İsrailli gardiyanların tutukluların kaçışını engellediğini belirtirken, firar girişimi hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

Öte yandan Haaretz gazetesinin İsrailli güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberde, 7 Şubat'ta Ofer Hapishanesi'ndeki Filistinli bir tutuklunun dolabında elle çizilmiş firar planı bulunduğu aktarıldı.

Söz konusu planın, Hamas üyesi bir tutukluya ait olduğu kaydedildi.

"Gilboa" firarı

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül 2021'de İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

Söz konusu Filistinlilerin tümü bir süre sonra İsrail güçlerince yakalanmış ve firari tutuklu kalmamıştı.

İsrail makamlarının verilerine göre, Aralık 2021 sonu itibarıyla İsrail hapishanelerinde yaklaşık 4 bin 600 Filistinli tutuklu ve hükümlü bulunuyor.