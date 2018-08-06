İsrail, Filistinli TRT Muhabirini Gözaltına Aldı

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da TRT muhabiri Filistinli Ibrahim Rantisi'yi sabah saatlerinde evine düzenlenen baskının ardından gözaltına aldı. İsrail askerlerinin baskın sırasında Rantisi'nin evini aradığı ifade edildi.

DÖRT MUHABİRİ DAHA GÖZALTINA ALMIŞLARDI

İbrahim Rantisi, son bir haftada İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan altıncı Filistinli gazeteci oldu. İsrail güçleri 30 Temmuz'da Al-Quds televizyonu için çalışan 4 muhabiri ve 1 Ağustos'ta bir radyoda çalışan gazeteciyi gözaltına almıştı.