İsrail, Filistinli ailelerin tutukluları ziyaretlerini iptal etti
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İsrail, Filistinli ailelerin tutukluları ziyaretlerini iptal etti

İsrail, Filistinli ailelerin tutukluları ziyaretlerini iptal etti
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

İsrail makamları, 6 Filistinlinin Gilboa Hapishanesinden firar etmesinin ardından cezaevlerinde yaşanan gerginlikler nedeniyle Filistinli ailelerin tutuklu yakınlarını ziyaret randevularını iptal etme kararı aldı.

İsrail makamları, 6 Filistinlinin Gilboa Hapishanesinden firar etmesinin ardından cezaevlerinde yaşanan gerginlikler nedeniyle Filistinli ailelerin tutuklu yakınlarını ziyaret randevularını iptal etme kararı aldı.

Filistin Esirler Cemiyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, Uluslararası Kızılhaç Örgütü'nün İsrail'in söz konusu kararını tutuklu ailelerine tebliğ ettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail'in ailelerin tutuklu yakınlarını ziyaretlerinin eylül sonuna kadar ertelediğine dikkat çekilerek, söz konusu kararın cezaevlerinde yaşanan gerginlikler nedeniyle İsrail'in bir çeşit tutukluları cezalandırma uygulaması olduğu vurgulandı.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti, İsrail güçlerinin Filistinli tutuklulara yönelik "Nazi suçları" işlediğini belirterek, uluslararası topluma Filistinli tutukluları koruması için devreye girme çağrısı yapmıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinin Basın Sözcüsü Emani Sarahne ise, dün AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki Gilboa Hapishanesi'nden 6 Filistinli tutuklunun firar etmesinin ardından İsrail Cezaevleri İdaresinin (ŞABAS-IPS) tutuklulara yönelik çeşitli cezalar uyguladığını belirtmişti.

Sarahne, İsrail güçlerinin baskın ve baskılarının ardından Gilboa, Megiddo, Negev, Rimon ve Ofer başta olmak üzere tüm İsrail cezaevlerinde çok ciddi gerginliğin hakim olduğuna vurgu yaparak, uluslararası topluma Filistinli tutuklulara koruma sağlaması çağrısında bulunmuştu.

ŞABAS'ın Filistinli tutukluların ailelerinin ziyaretlerine de son birkaç gündür çeşitli engeller çıkardığına dikkati çeken Sarahne, Filistinli tutukluların hayatlarının "tehlikede" olduğunu kaydetmişti.

Ne olmuştu?

Filistinli 6 tutuklu, 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

Gilboa Hapishanesi'nin İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olduğu, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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