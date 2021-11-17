İsrail-Filistin sorunu: 100'den fazla sanatçı İsrail'in 'terör örgütü' dediği altı Filistinli STK'ya destek verdi

Aralarında Peter Gabriel, Mark Ruffalo ve Philip Pullman gibi dünya çapında tanınmış müzisyenler, aktörler ve yazarların da bulunduğu 100' den fazla sanatçı, İsrail'in " terör örgütü " kategorisine aldığı altı Filistin li sivil toplum kuruluşuna destek verdi.

Sanatçılar yaptıklartı ortak açıklamada, "Filistin insan hakları savunucularına yönelik benzeri görülmemiş topyekün saldırıyı" kınadı.

İsrail, altı Filistinli STK'nın, silahlı mücadele yürüten Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) adlı örgütlenmenin paravan kuruluşları olduğunu öne sürüyor.

Suçlanan El Hak, Addamir, Uluslararası Çocukları Koruma Örgütü Filistin Kolu, Bisan Araştırma-Geliştirme Merkezi, Tarım İşçiliği Komisyonları ve Filistin Kadın Komisyonları Birliği ise bu iddiaları reddediyor.

İsrail'ina altı STK'yı "yasa dışı" ilan ederek ofislerini kapatması ve çalışanlarını tutuklanması büyük tepki çekti ve eleştiri aldı.

İsrail hükümetinden kararını geri almasını isteyen Filistinliler, "Altı STK'nın 'terör örgütü' oldukları iddiasıyla yasaklanmalarının Filistin'de sivil toplumunun tamamını ve her gün hizmet verilen on binlerce Filistinliyi tehlikeye attığını" söylüyor.

İsrail ne diyor?

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ise insan haklarına ve STK'ların faaliyetlerine saygı duyduklarını söyledi.

Sol görüşlü bir Filistin örgütlenmesi olan FHKC, İsrail devletini tanımıyor.

FHKC'nin 1960'lar ve 70'lerde bir dizi silahlı saldırı ve uçak kaçırma eylemini düzenlediği biliniyor.

FHKC ayrıca 2000'li yılların başındaki İkinci Filistin intifadası (ayaklanması) sırasında da bazı bombalı saldırıların sorumluluğunu üstlenmişti.

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz ve Dışişleri Bakanı Yair Lapid, geçen hafta askeri bir mahkemede İspanya vatandaşı bir kişinin ifadesini FHKC'yle ilgili iddialarına kanıt olarak göstermişlerdi.

Bu kişinin ifadesinde Sağlık Çalışanları Komisyonları Birliği adlı bir Filistinli yardım kuruluşu için para topladığını kabul ettiği anlaşılıyor.

Bu grup geçen yıl İsrail tarafından yine FHKC'nin kolu olmakla suçlanarak yasaklanmıştı.

Suçlanan kişinin avukatı bugün bir açıklama yaparak İsrailli bakanları "müvekkilinin durumunu tamamen çarpıtmakla" suçladı ve müvekkilinin bilerek FHKC için para toplamadığını, yasaklanan altı STK'yla da hiçbir bağı olmadığını söyledi.

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