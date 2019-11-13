13.11.2019 14:58 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:04

İsrail-Filistin gerginliği tırmanıyor, ölenlerin sayısı 16'ya çıktı

Filistin, (DHA)- İsrail ile Filistin arasındaki gerginlik tırmanmaya devam ediyor. İsrail Silahlı Kuvvetleri'nin, İslami Cihad'ın komutanlarından Baha Al Ata'yı öldürdüğünü duyurmasının ardından Gazze'den İsrail'e çok sayıda roket gönderildi.

Filistin'in haber ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail'in Gazze'ye yaptığı roket saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 16'ya çıktı. Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, İsrail'in Gazze'de bir binayı hedef aldığı görüldü.

Gazze'den İsrail'e gönderilen roketlerin, Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği de kameralara yansıdı. İsrail Ordusu, iki günde Gazze'den İsrail'e 200'den fazla roket gönderildiğini, bunların yüzde 90'ının Demir Kubbe sistemi ile havada yok edildiğini duyurdu.

Kaynak: DHA