İsrail-Filistin: Doğu Kudüs'de son çatışmalar nasıl başladı, gerginlik Ramazan'da neden arttı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

İsrail-Filistin: Doğu Kudüs'de son çatışmalar nasıl başladı, gerginlik Ramazan'da neden arttı?

İsrail-Filistin: Doğu Kudüs'de son çatışmalar nasıl başladı, gerginlik Ramazan'da neden arttı?
BBC - Haberler | Dünya

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin geleneksel Şam Kapısı iftarlarının engellenmesini protesto etmesiyle başlayan gerginlik aşırı sağcı Yahudilerin devreye girmesiyle büyüdü.

Günlerdir tırmanan gerginlikten sonra Doğu Kudüs'de aşırı sağcı Yahudi eylemciler, Filistinliler ve İsrail polisi arasında dün akşam çıkan şiddetli çatışmalarda çok sayıda kişi yaralandı. Filistin Kızılayı en az 100 Filistinlinin yaralandığını söylerken, İsrail polisi de 20 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Gerginlik, Filistinlilerin Ramazan geleneği olan, oruçlarını eski kentin Şam Kapısı'nın merdivenlerinde açmalarının engellenmesiyle başladı.

Filistinliler İsrail polisini, geleneksel iftarları engellemek amacıyla merdivenlere bariyerler dikmekle suçladı.

İsrail polisi ise barikatların yayaların eski Kudüs'e geçişinin kolaylaştırılması amacıyla kurulduğunu savundu.

Bu sırada bazı Filistinlilerin, ultra-Ortodoks Yahudilere saldırdığını gösteren birkaç videonun TikTok'ta yayılması aşırı sağcı Yahudileri harekete geçirdi.

Aşırı sağcı-milliyetçi Lehava grubu, TikTok videolarını gerekçe göstererek "ulusal onur için ayağa kalkma" çağrısı yaptı.

Bu çağrılardan sonra geçtiğimiz hafta boyunca Kudüs'de çok sayıda Filistinli, Yahudi gruplarının saldırısına uğradı.





'Araplara ölüm' diye bağırdılar

Doğu Kudüs'te en şiddetli olaylar ise Perşembe akşamı yaşandı.

Lehava grubuna mensup yüzlerce Yahudi, "Araplara Ölüm" sloganlarıyla, çok sayıda Filistinlinin toplandığı Şam Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti.

İki taraf birbirine taşlar ve şişeler atarken, İsrail polisi gaz ve ses bombaları ve basınçlı su kullandı.

Filistin Kızılayı'na göre en az 100 Filistinli, İsrail polisine göre de 20 polis memuru yaralandı.

50 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail, Doğu Kudüs'ü 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda işgal etti ve daha sonra Kudüs'ün tamamının ülkenin başkenti olduğunu duyurdu. Ancak bir kısmı işgal altında olan Kudüs'ün başkent statüsü uluslararası toplumun geniş bir kısmında kabul görmüyor.

Filistinliler de Doğu Kudüs'ün gelecekte kurmayı umdukları bağımsız Filistin devletinin başkenti olmasını istiyor.

İsrail-Filistin: Doğu Kudüs'de son çatışmalar nasıl başladı, gerginlik Ramazan'da neden arttı?
İsrail-Filistin: Doğu Kudüs'de son çatışmalar nasıl başladı, gerginlik Ramazan'da neden arttı?
BBC
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan 'kişi başına 1000 lira destek verilsin' önerisi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'ndan "kişi başına 1000 lira destek verilsin" önerisi
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
Niyet etmeden oruç tutulur mu? Yazar Mehmet Fatih Çıtlak yanıtladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Fahrettin Altun Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Ünal Karaman Yılmaz Vural Abdullah Avcı Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail-Filistin: Doğu Kudüs'de son çatışmalar nasıl başladı, gerginlik Ramazan'da neden arttı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.4.2021 14:53:20. #1.15#

title