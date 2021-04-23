İsrail-Filistin: Doğu Kudüs'de son çatışmalar nasıl başladı, gerginlik Ramazan'da neden arttı?

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te Filistinlilerin geleneksel Şam Kapısı iftarlarının engellenmesini protesto etmesiyle başlayan gerginlik aşırı sağcı Yahudilerin devreye girmesiyle büyüdü.

Günlerdir tırmanan gerginlikten sonra Doğu Kudüs'de aşırı sağcı Yahudi eylemciler, Filistinliler ve İsrail polisi arasında dün akşam çıkan şiddetli çatışmalarda çok sayıda kişi yaralandı. Filistin Kızılayı en az 100 Filistinlinin yaralandığını söylerken, İsrail polisi de 20 polis memurunun yaralandığını açıkladı.

Gerginlik, Filistinlilerin Ramazan geleneği olan, oruçlarını eski kentin Şam Kapısı'nın merdivenlerinde açmalarının engellenmesiyle başladı.

Filistinliler İsrail polisini, geleneksel iftarları engellemek amacıyla merdivenlere bariyerler dikmekle suçladı.

İsrail polisi ise barikatların yayaların eski Kudüs'e geçişinin kolaylaştırılması amacıyla kurulduğunu savundu.

Bu sırada bazı Filistinlilerin, ultra-Ortodoks Yahudilere saldırdığını gösteren birkaç videonun TikTok'ta yayılması aşırı sağcı Yahudileri harekete geçirdi.

Aşırı sağcı-milliyetçi Lehava grubu, TikTok videolarını gerekçe göstererek "ulusal onur için ayağa kalkma" çağrısı yaptı.

Bu çağrılardan sonra geçtiğimiz hafta boyunca Kudüs'de çok sayıda Filistinli, Yahudi gruplarının saldırısına uğradı.

'Araplara ölüm' diye bağırdılar

Doğu Kudüs'te en şiddetli olaylar ise Perşembe akşamı yaşandı.

Lehava grubuna mensup yüzlerce Yahudi, "Araplara Ölüm" sloganlarıyla, çok sayıda Filistinlinin toplandığı Şam Kapısı'na doğru yürüyüşe geçti.

İki taraf birbirine taşlar ve şişeler atarken, İsrail polisi gaz ve ses bombaları ve basınçlı su kullandı.

Filistin Kızılayı'na göre en az 100 Filistinli, İsrail polisine göre de 20 polis memuru yaralandı.

50 kişinin de gözaltına alındığı bildirildi.

İsrail, Doğu Kudüs'ü 1967 Arap-İsrail Savaşı'nda işgal etti ve daha sonra Kudüs'ün tamamının ülkenin başkenti olduğunu duyurdu. Ancak bir kısmı işgal altında olan Kudüs'ün başkent statüsü uluslararası toplumun geniş bir kısmında kabul görmüyor.

Filistinliler de Doğu Kudüs'ün gelecekte kurmayı umdukları bağımsız Filistin devletinin başkenti olmasını istiyor.