İsrail, Filistin'de Bir Evi Bombaladı

? Filistin merkezli Ma'an Haber Ajansı, İsrail ordusunun Filistin'in Ramallah şehrinde bir aileye zorla evlerini boşalttırdıktan sonra evin bombalandığını duyurdu.

Ma'an Haber Ajansı'nda yer alan habere göre İsrail ordusu, Abu Hmeid ailesinin oğlu İslam'ın, bir İsrail askerini öldürdüğü iddiasıyla aileyi, komşu ev ve binada yaşayan Filistinlileri ve bölgedeki eylemcileri zorla evlerinden çıkardı ve evi bombaladı. Aralarında bir de hamile kadının bulunduğu evlerinden zorla çıkarılan yaklaşık 400 Filistinli, yakınlardaki bir futbol sahasına götürülürken, olay esnasında toplam 56 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Habere göre, Filistin Kızılay'ı olaya müdahale ederken; yetkililer futbol sahasında zorla tutulan hamile kadını Ramallah'taki bir hastaneye götürdü ve bölgede bekleyen 150 kişiye barınak, su ve yemek yardımı yaptı.

Binanın patlatılmasının ardından, 100 İsrail askeri ile Filistinli eylemciler arasında çıkan çatışmada, askerler aralarında gazetecilerin de bulunduğu topluluğa biber gazı ile müdahale etti