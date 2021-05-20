İsrail-Filistin arasındaki ateşkes oybirliğiyle onayladığını doğruladı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, Güvenlik Kabinesinin İsrail-Filistin arasındaki ateşkesi oybirliğiyle onayladığını doğrulayarak, Mısır'ın karşılıklı ateşkes girişiminin herhangi bir koşul olmaksızın kabul edildiğini, daha sonra belirlenecek bir saatte yürürlüğe gireceğini açıkladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Ofisi, Güvenlik Kabinesinin İsrail-Filistin arasındaki ateşkesi oybirliğiyle onayladığını doğrulayarak, Mısır'ın karşılıklı ateşkes girişiminin herhangi bir koşul olmaksızın kabul edildiğini, daha sonra belirlenecek bir saatte yürürlüğe gireceğini açıkladı.
-İHA-
Kaynak: İhlas Haber Ajansı