İsrail, FHKC'ye para aktardığı iddiasıyla bir İspanyol vatandaşına 13 ay hapis cezası verdi

İsrail Askeri Mahkemesi, İsrail tarafından yasaklı örgütler listesine alınan Filistin Halk Kurtuluş Cephesi'ne (FHKC) para aktardığı gerekçesiyle bir İspanyol vatandaşını 13 ay hapse mahkum etti.

Times of Israel gazetesine göre, Ofer Mahkemesi, 63 yaşındaki Juana Rashmawi'yi, İsrail tarafından yasaklanan FHKC'ye büyük meblağlarda para aktarmaktan suçlu buldu.

Kararda İspanyol vatandaşı Rashmawi'ye 13 ay hapis ve 16 bin Dolar para cezası verildiği ifade edildi.

Bir Filistinliyle evli olan Rashmawi, 2020 yılında çalışmaları yasaklı gruplar listesine eklenen FHKC'ye bağlı sağlık çalışma komitelerinde çalışıyordu.

İsrail makamları geçtiğimiz nisan ayında Rashmawi'yi tutuklamış ve İspanyol kadın, aleyhindeki suçlamaları defalarca reddetmesine rağmen uzun süre tutuklu kalmıştı.

Rashmawi'nin avukatı Avigdor Feldman da müvekkilinin herhangi bir para transferinden haber dar olmadığını açıklamıştı.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, 1967'de kurulan Filistin Kurtuluş Örgütü'nün (FKÖ) bir kolu olarak biliniyor. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi, FKÖ ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşmasına karşı çıkıyor.

AA - Son Dakika Haberleri

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