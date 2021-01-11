İsrail, Fas'a geçici diplomatik misyon şefi atadı
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İsrail, Fas'a geçici diplomatik misyon şefi atadı

11.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:50
İsrail, Fas'a geçici diplomatik misyon şefi atadı

İsrail, iki ülke arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından eski Mısır Büyükelçisi David Govrin'i Fas'a geçici diplomatik misyon şefi olarak atadı.

İsrail, iki ülke arasında yapılan normalleşme anlaşmasının ardından eski Mısır Büyükelçisi David Govrin'i Fas'a geçici diplomatik misyon şefi olarak atadı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberine göre, Tel Aviv'in eski Kahire Büyükelçisi David Govrin'in, İsrail'in Fas'taki geçici misyon şefliğine atandığı belirtildi.

Haberde, Govrin'in yakın zamanda görevine başlamak üzere Rabat'a gideceği kaydedildi.

İsrail makamlarından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fas ile İsrail ilişkilerinde normalleşme

Rabat ve Tel Aviv arasındaki düşük düzeyli ilişkiler, 1993'te Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ile İsrail arasında imzalanan Oslo Anlaşması'nın ardından başlamış ancak 2. İntifada'nın başladığı 2002 yılında Fas bu ilişkileri durdurmuştu.

Fas Kralı 6. Muhammed 10 Aralık'ta, İsrail ile ilişkilerin "en yakın zamanda" kurulacağını açıklamıştı. Aynı gün Trump yaptığı açıklamayla Fas ve İsrail'in tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya vardığını ve Batı Sahra'da Fas'ın hakimiyetini tanıdıklarına dair bir bildirge imzaladığını duyurmuştu.

Fas, bu kararla Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Sudan'ın ardından son birkaç ay içinde İsrail'le normalleşme anlaşmasına varan dördüncü Arap ülkesi, Mağrib bölgesinde ise ilk ülke oldu.

Fas ile İsrail, 22 Aralık Salı günü diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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