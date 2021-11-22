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İsrail eski Başbakanı Netanyahu bir kez daha hakim karşısında

AA / Faiz Abu Rmeleh - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Netanyahu destekçilerinin mahkeme yakınında gösteri yapması KUDÜS - İsrail eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk iddiaları nedeniyle yargılandığı davanın duruşması, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görüldü.

Görüntü Dökümü:

Netanyahu destekçilerinin mahkeme yakınında gösteri yapması KUDÜS - İsrail eski Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk iddiaları nedeniyle yargılandığı davanın duruşması, İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan İsrail'e ait Kudüs Bölge Mahkemesi'nde görüldü. Duruşma sırasında, bir grup Netanyahu destekçisi mahkeme yakınında gösteri düzenledi.

İsrail eski Başbakanı Netanyahu bir kez daha hakim karşısında

İsrail eski Başbakanı Netanyahu bir kez daha hakim karşısında

İsrail eski Başbakanı Netanyahu bir kez daha hakim karşısında

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AA / Faiz Abu Rmeleh - Son Dakika Haberleri

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