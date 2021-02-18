İsrail, esir takası kapsamında 2 Suriyeliyi serbest bıraktı
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İsrail, esir takası kapsamında 2 Suriyeliyi serbest bıraktı

18.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:50
İsrail, esir takası kapsamında 2 Suriyeliyi serbest bıraktı

İsrail ordusu, haftalar önce yakalandığı söylenen Suriyeli 2 çobanı serbest bıraktığını duyurdu.

İsrail ordusu, haftalar önce yakalandığı söylenen Suriyeli 2 çobanı serbest bıraktığını duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, İsrail hükümetinin talimatı doğrultusunda iki çobanın "kısa süre önce" Suriye sınırında Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim edildiği belirtildi.

Tarih belirtilmeyen açıklamada, çobanların İsrail topraklarına girdikleri için yakalandığı kaydedildi.

Yerel basın, ordunun, Suriyeli 2 çobanı Rusya'nın ara buluculuğunda Beşşar Esed rejimiyle yaptığı esir takası kapsamında serbest bıraktığını yazdı.

İsrail basınında 16 Şubat'ta yayımlanan haberde, Tel Aviv yönetiminin Rusya'dan Suriye ile ilgili insani bir konuda yardımcı olmasını istediği ifade edilmişti.

Haberde, 2 Suriyeliye karşılık Esed rejiminin Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline "yanlışlıkla girdikten sonra tutuklanan" ve kimliği açıklanmayan İsrailli bir genç kızı serbest bırakacağı aktarılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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