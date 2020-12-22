İsrail erken seçime bir adım daha yaklaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İsrail erken seçime bir adım daha yaklaştı

22.12.2020 12:07 | Son Güncelleme: 22.12.2020 12:07
İsrail erken seçime bir adım daha yaklaştı

İsrail Meclisinin 2020 bütçe oylamasının ertelenmesi teklifini kabul etmemesi nedeniyle ülkede erken seçim seçeneği ağır basmaya başladı.

İsrail Meclisinin 2020 bütçe oylamasının ertelenmesi teklifini kabul etmemesi nedeniyle ülkede erken seçim seçeneği ağır basmaya başladı.

İsrail Meclisi, koalisyon ortakları Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Benny Gantz'ın üzerinde anlaşmaya varamadığı 2020 bütçesinin oylamasının ileri bir tarihe bırakılmasını öngören tasarıyı reddetti.

Mecliste sabah erken saatlere kadar devam eden oturumun ardından yapılan oylamada, 47 evet oyuna karşılık 49 milletvekili tasarıya hayır oyu kullandı.

Gece yarısına kadar 2020 bütçesi onaylanmaz veya oylama ertelenmezse Meclis yasal olarak dağılacak. Bu ihtimalin gerçekleşmesi halinde İsrail, 2 yıl içinde 4. kez erken seçime gidecek.

İsrail basını Savunma Bakanı Gantz'ın, Netanyahu'ya 5 maddelik bir talep listesi gönderdiğini, Başbakan'ın bu istekleri kabul etmemesi halinde erken seçimin zorunlu hale geleceğini söylediğini yazmıştı.

Başbakan Netanyahu koalisyon ortağı Gantz ile yapılan müzakerelerin sonuçsuz kalması üzerine dün yaptığı açıklamada, ülkenin "gereksiz" bir seçime doğru sürüklendiğini söylemeşti.

Netanyahu ile Gantz, mayıs ayında koalisyon hükümetini kurmasına rağmen, iki ortak arasında yaşanan fikir ayrılıkları nedeniyle 2020 bütçesi Meclis oylamasından geçirilememiş ve oylama ertelenmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk İsmail Demir Donald Trump Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Coşkun Sabah Gülben Ergen Birkan Sokullu Mustafa Üstündağ
Spor Adem Büyük Abdullah Avcı Josef De Souza Mauricio Lemos Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kar Türk İngiltere Galatasaray
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail erken seçime bir adım daha yaklaştı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 12:10:36. #1.15#
title