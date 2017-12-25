İsrail Polisi, Erdoğan Posteri Taşıyan Kadın Hakkında Soruşturma Başlattı

Kudüs'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini taşıyan kadın hakkında işgalci İsrail soruşturma açtı.

ERDOĞAN POSTERLERİNİ TAŞIYORLAR

Filistinliler, ister Türk bayrağıyla olsun isterse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resimleriyle olsun her Cuma günü Kudüs'te yapılan gösterilerde Türkiye'nin bulunuşunun Filistin halkının şimdi ve tarihte ve İslam tarihindeki kilometre taşlarının varlığını gösterdiğini söylüyorlar.

SORUŞTURMA AÇILDI

Bu sahneler artık İsrail polisinin kaygı kaynağı olmaya başladı. İsrail polisi Kudüs ve Mescidi Aksa'ya Türk bayrağı ile girmesine engel oluyor. Hatta Kudüs'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmini taşıyan kadın hakkında işgalci İsrail tarafından soruşturma açıldı.