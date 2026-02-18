İsrail Enerji Bakanı: İran ile anlaşma sağlansa da saldırabiliriz

İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Washington ve Tahran arasındaki müzakereleri "değersiz" diye nitelendirdi. Olası bir anlaşmaya rağmen askeri seçeneklerin masada olduğunu söyledi.İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Washington ile Tahran arasında yapılması muhtemel bir anlaşmanın "değersiz" olacağını, böyle bir anlaşmanın sağlanması halinde dahi İran ile askeri bir çatışmanın mümkün olduğunu dile getirdi.

İsrail haber portalı ynet'in haberine göre Cohen, "Mevcut Tahran rejimiyle yapılacak bir anlaşmanın hiçbir değeri yok; tek çözüm İran'da bir rejim değişikliği" diye konuşarak "Tahran'da bir rejim değişikliği, İran'ı çevreleyen tüm Müslüman devletlerin çıkarınadır" ifadesini kullandı. İsrail Enerji Bakanı Cohen, ABD ile İranarasında süren müzakerelere rağmen, bu konuda net bir tavır içinde olduklarını, "Bir anlaşma yapılması durumunda dahi; İsrail'e yönelik bir tehdit görürsek ve mecbur kalırsak harekete geçeriz" sözleri ile aktardı. ABD hükümeti temsilcileri ile İranlı yetkililer 6 Şubat Cuma günü Umman'ın başkenti Muskat'ta, son aylarda oldukça tırmanan gerilimin giderilmesine yönelik görüşmelere başladı. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamalarda detay verilmezken, olumlu bir havanın hakim olduğu belirtildi. Söz konusu müzakerelerin devamı içinse henüz kesin bir tarih belirlenmiş değil. Netanyahu yine ABD yolcusu

Enerji Bakanı Eli Cohen'in de üyesi olduğuİsrail Güvenlik Kabinesi'nin, öğleden sonra istişarelerde bulunmak üzere yeniden bir araya gelmesi planlanıyor. Bu arada İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun, İran ile devam eden görüşmeleri ABD Başkanı Donald Trump ile istişare etmek üzere Çarşamba günü Washington'a gitmesi bekleniyor. İsrail Başbakanı geçen yıl, ABD Başkanı Trump'ı beş kez ziyaret etmişti.

İsrail daha kapsamlı bir anlaşma için baskı yapıyor

İsrail, ABD ile İran arasında yapılacak herhangi bir anlaşmanın balistik füzelerin sınırlandırılmasını ve İran'ın bölgedeki müttefiklerine verdiği desteğin sona erdirilmesini de içermesini talep ediyor. İsrail, İran'ınnükleer ve füze programını kendisi için en büyük varoluşsal tehdit olarak görüyor.

Tahran ise yaptığı birçok açıklamada, müzakere masasına sadece nükleer programı ile ilgili oturacağını vurguladı. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, yaptığı açıklamada uranyum zenginleştirme faaliyetlerini durdurma taleplerine "savaş durumunda dahi" kesin bir dille karşı olduklarını belirtti.

Tahran'da düzenlenen bir forumda yaptığı konuşmada, ülkesinin "barışçıl nükleer programı ve uranyum zenginleştirme faaliyetleri" için "çok ağır bir bedel ödediğini" vurgulayan Bakan, savaş durumunda bile İran'ın uranyum zenginleştirmeden vazgeçmeyeceğinitekrarlayarak "Kimse bize nasıl davranmamız gerektiğini dikte etme hakkına sahip değil" dedi.

Arakçı ayrıca ABD'nin bölgeye askeri gemiler sevk etmesinin ülkesini korkutmadığını belirterek "Biz diplomasi halkıyız, ama aynı zamanda savaş halkıyız" dedi. Bakan Arakçı diğer yandan, bunun "İran'ın savaş arzuladığı" anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, ülkesinde ağırladığı Paraguaylı mevkidaşı Ruben Ramírez Lezcano ile yaptığı görüşme sonrasında verdiği demeçte, İran'daki rejimin kendi halkını katlettiği ve Ortadoğu'yu istikrarsızlaştırdığı iddiasını yineledi. Saar, "Dünyanın en aşırılıkçı rejiminin dünyanın en tehlikeli silahı olan nükleer silahı elde etme girişimi, bölge ve dünya barışı için açık bir tehlike teşkil etmektedir" dedi. Saar ayrıca, İran'ın uzun menzilli füzelerinin sadece İsrail'i değil, Avrupa devletlerini de tehdit ettiğini ileri sürdü.

dpa,AFP / ETO,ET

Kaynak: Deutsche Welle