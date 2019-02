İsrail'e Mavi Marmara şoku

İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Başkanı Bülent Yıldırım: "İsrail'in Mavi Marmara itirazları reddedildi"

GAZİANTEP - Gaziantep'te Yemen'de yaşanan insanlık krizine dikkta çekmek için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile İnsanı Yardım Vakfı ortaklaşa bir kahvaltı programı düzenledi. Sivil topluk kuruluşu temsilcileri ile duyarlı vatandaşların katıldığı kahvaltıda Yemen'de yiyecek sıkıntısı çekenlere dikkati çekmek için sadece bir kase çorba ile ekmek ikram edildi. Yemen'de yaşanan acılara ve sıkıntılara dikkat çekmek için Gaziantep'te bir düğün salonunda düzenlenen programa İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İHH Gaziantep Şube Başkanı Fehmi Bülent Yıldırım ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı.

Özelde Yemen olmak üzere dünya genelindeki pek çok noktada yaşanan zulümlerin de konuşulduğu ve çözüm yollarına dair değerlendirmelerinde yapıldığı kahvaltı programının ardından İHH Gaziantep Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışı Gaziantep Valisi Davut Gül'ün katılımıyla yapıldı.

"Dünyadaki zulümler ve acılar parça parça ele alınmaması gereken meselelerdir"

Kahvaltı programında yardım faaliyetlerine durmaksızın devam edeceklerini belirten Yıldırım, "Bugün Yemen'le ilgili bir araya bir araya geldik fakat dünyadaki meseleler parça parça ele alınmaması gereken meselelerdir. Yemen'nin başında bu sıkıntılar niçin geldi öncelikle bunu anlamak lazım. O yüzden yardım kuruluşlarının yapmış olduğu yardımlar faydalıdır ama yeterli değildir. Biz daha çok bu yardımları yaparken bu savaşların niçin olduğunu politik gerekçelerini öğrenip bu savaşları durdurmak mecburiyetindeyiz ki top yekun bir fayda elde edilsin. Yemen'e yardıma devam edeceğiz, Filistin'e yardıma devam edeceğiz, Doğu Türkistan'a ve Arakan'a yardıma devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye siyasetindeki kurmay akıl ve devamlılık yardım faaliyetleri için çok önemli"

Sözlerinin devamında yardımların eksiksiz şekilde kaldığı yerden devam etmesi için Türkiye'deki siyasi istikrarın devam etmesi gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Türkiye'de kaç yıldır bir hükumet iyi bir yönetim yapıyor. Doğal olarak burada kurmay akıl gelişmiş durumda. Kurmay akıl çok önemli bir şey, kurmay aklın olmadığı müddetçe hep yenileceğiz, yeni savaşlara, yeni mücadelelere başlayacağız. Kurmay akıl bilginin ve tecrübenin sürekli bir şekilde kullanılmasıdır. O nedenle siyasetteki bu devamlılık her zaman önemlidir. Ben bir söylüyorum siz on anlayın. Bu kurmay aklın işleri bir gün yanlış olsa ikinci gün bu yanlışını tamamlar, düzeltir ama her yenilenme sıfırdan yeniden başlamadır. Zaman ve enerji kaybıdır" ifadelerini kullandı.

Programa katılan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Yemen ellerinde Veysel Karani" sözünü hatırlatarak, "Bugün yemen için yardım toplayan topluluğun emrinde ve hizmetindeyim. Bu program vesilesiyle nereye gitmemiz gerekiyor dendiğinde de özümüze dönmemiz gerektiğini söylemem gerekiyor. Özümüze döndüğümüzde Sevgili Peygamberimizin hayatı ve Kuran-ı Kerim'in bize verdiği mesajı ne kadar uyguladığımızı da herkesin kendi kalbine sorması gerekiyor. Biz Hazreti Mevlana'nın Yunus Emre'nin medeniyetinden geliyoruz. Sevgili Peygamberimizin Veda Hutbesi bizim için en büyük talimat ve emirdir. Veda hutbesindeki her bir cümle bizim yolumuzu aydınlatmakta ve bunun gereğini yapmamız icap etmektedir" ifadelerini kullandı.

Kahvaltı programının ardından İHH Gaziantep Şubesi'nin yeni hizmet binası açılışına geçen heyete Gaziantep Valisi Davut Gül de katıldı. Hizmet binası açılışında açıklamalarda bulunan Gül, "Bu binanın yapımına katkı sunan, hayır yapan, organize eden herkesten Allah razı olsun. İHH Türkiye'nin vicdanı, milletimizin vicdanıdır, insanlığın vicadnıdır. Bu kuruluşun yaşaması ve yaşatılması lazım. Bugünkü sevince ortak olan herkese başta başkan Bülent bey olmak üzere tek tek teşekkür ediyor ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA