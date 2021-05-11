"İsrail'e karşı fazla vakit kaybetmeden net bir tavır alınmalı"
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"İsrail'e karşı fazla vakit kaybetmeden net bir tavır alınmalı"

'İsrail'e karşı fazla vakit kaybetmeden net bir tavır alınmalı'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimi, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetini ve sivil halkın öldürülmesini şiddetle kınadı.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası yönetimi, İsrail'in Filistinlilere yönelik şiddetini ve sivil halkın öldürülmesini şiddetle kınadı.

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya yaptığı saldırıları, sivil ve savunmasız Filistin halkına yönelik uyguladığı şiddeti, baskıcı politikaları ve ibadet özgürlüğünü engellemeye yönelik girişimlerini şiddetle kınıyoruz. Mescid-i Aksa ve çevresinde, İsrail güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen insanlık dışı saldırılar, bebek ve çocuklar dahil çok sayıda masum Filistinlinin yaralanmasına sebep olmuş, bu kahredici tablo; zulmün el, acının ise beden değiştirdiğini bir kez daha acı bir şekilde göstermiştir. Birleşmiş Milletler'in uluslararası insancıl hukuk ve insan hakları hukuku çerçevesinde yıkım ve tahliyelerin durdurulması, kutsal mekanların korunması için İsrail'e yönelik çağrısına tam destek veriyor, bütün BM üyesi ülkelerin bu çağrının arkasında kararlılıkla durması gerektiğini bildiriyoruz. İnsani değerleri yok sayan ve uluslararası hukuka aykırı eylemlerini fütursuzca sürdüren İsrail'e karşı daha fazla vakit kaybetmeden net bir tavır alınmasını bekliyor; Filistin halkının yanında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz" - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (2)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (1)
Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki saldırılarını kınadı (1)
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